مقتل أكثر من140مسلحا حوثيا في نهم خلال 4 أيام وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيا

لقي أكثر من140عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب المئات جراء غارات مقاتلات التحالف العربي ومعارك عنيفة شهدتها مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، خلال الأربعة الأيام الماضية.

وقال موقع الجيش، ان معارك عنيفة دارت، أمس الأحد، بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في عدة مواقع بمديرية نهم، شاركت فيها مقاتلات التحالف بقصف مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية.

وخلفت المعارك وغارات التحالف خلال معارك الأحد، مصرع ما لا يقل عن40عنصرا من المليشيا الحوثية وإصابة العشرات، علاوة على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

وتأتي المعارك بحسب المصدر بعد أن كانت المليشيا الحوثية أعدت الأيام الماضية لهجوم واسع حاولت من خلاله السيطرة على مواقع للجيش الوطني في جبهتي الميسرة والميمنة.

ووفق المصادر فان قوات الجيش الوطني تمكنت من أفشال محاولات المليشيا الحوثية واستعادت سيطرتها على عديد مواقع، كما واصلت تقدمها في عدة مناطق بالمديرية.

وأورد المصدر ان المعارك التي بدأت منذ يوم الخميس، وحتى السبت، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن100قتيلا من المليشيا وإصابة العشرات، ما تسبب بأثر كبير في انهيار معنويات مقاتليها وفرارهم.

وأكد المصدر ان “المليشيات الحوثية نصبت نقاط تفتيش على الطريق المؤدي للعاصمة صنعاء، لمحاولة منع مقاتليها من الفرار من جبهة نهم، إثر خسارتها الكبيرة التي لحقت بها وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وتشهد جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، معارك عنيفة ومتواصلة لليوم الخامس على التوالي، وسط انهيارات كبيرة لعناصر المليشيا التي سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.