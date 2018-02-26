رئيس الجمهورية يطلع على سير العمليات العسكرية في نهم ويشيد بتضحيات الجيش

ثمن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،التضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي تسطر البطولات وتصنع المأثر لرسم حاضر اليمن ومستقبله في إطار اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وحيا الرئيس خلال اتصاله بمستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ، كافة الوحدات والقادة و الضباط والصف والافراد وابطال المقاومة الشعبية على النجاحات التي يحققونها في مختلف المواقع والجبهات بدعم واسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأطلع الرئيس خلال الاتصال على سير العمليات العسكرية في جبهة نهم وما يحققه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من نجاحات وانتصارات متوالية في ظروف صعبه واستثنائية لاستعادة الدولة والانتصار للوطن وشرعيته الدستورية وينتصرون لإرادة الانسان اليمني في الحياة والعيش الكريم ضد فلول التمرد والانقلاب التابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية.

مترحماً على ارواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

من جانبه لفت الفريق المقدشي الى الانتصارات المحققة في أكثر من موقع وجبهة وإلحاق خسائر فادحة في العدة والعتاد للمليشيا الحوثية الايرانية التي شارفت على النهاية والزوال ومشروعها الأمامي الكهنوتي الذي لفضها شعبنا اليمني والى الأبد.