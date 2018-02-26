حجة.. تسعة قتلى وعشرات الجرحى من الحوثيين في هجوم على مواقعهم في ميدي

نفذت قوات الجيش الوطني فجر اليوم الإثنين هجوما محدوداً على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة شرق ميدي.

وقال مصدر عسكري بلواء القوات الخاصة المرابط بجبهة ميدي في تصريح للمركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة إن أفراد اللواء نفذوا هجوماً فجر اليوم الإثنين على مواقع المليشيات شرق ميدي، مؤكداً سقوط تسعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الإنقلابيين وتدمير رشاش عيار 14/5 واستعادة بعض الأسلحة التي كانت بحوزة المليشيا وتحرير تلك المواقع.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على قيام قوات التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة بتنفيذ إغارة ناجحة على مواقع الانقلابيين بمرسى بوحيص بين مديريتي اللحية وميدي الساحليتين، أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي والسيطرة على زورق زراعة ألغام.

إلى ذلك تواصل مقاتلات التحالف العربي العربي شنت غاراتها الجوية بشكل متواصل على مواقع وتعزيزات الإنقلابيين على امتداد جبهتي حرض وميدي وكذا الشريط الحدودي مع المملكة.