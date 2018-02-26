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المليشيات تطلق سراح عشرات السجناء المدانين بجرائم جسيمة مقابل الالتحاق بالجبهات

الأثنين 26 فبراير 2018 07:42 ص الصحوة نت - متابعات
المليشيات تطلق سراح عشرات السجناء المدانين بجرائم جسيمة مقابل الالتحاق بالجبهات نزلاء في إحدى السجون الخاضعة للمليشيات

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، بأن المليشيات الانقلابية أخلت سبيل العشرات من السجناء المدانين في جرائم قتل وسرقة من السجن المركزي للحديدة، مقابل موافقتهم على الالتحاق بالقتال في صفوفها.

ويأتي هذا التصرف الحوثي، في سياق محاولة جماعته سد العجز الذي باتت تعاني منه صفوف ميليشياتها في جبهات القتال لجهة سقوط المئات من العناصر قتلى وجرحى وفرار العشرات من المواجهات التي يخوضها الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف.

وكانت حملة التجنيد الطوعي التي دعت إليها الميليشيات مطلع السنة الحالية منيت بالفشل الكبير، لجهة إحجام المواطنين عن الالتحاق بصفوف الجماعة الحوثية، التي يرون فيها مصدراً لكل الشرور التي أصابت أمن واستقرار اليمن.


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