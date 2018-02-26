قوات الجيش تستكمل استعداداتها لتطهير مديرية رازح في صعدة من مليشيا الحوثي

اكد أركان حرب اللواء السابع حرس حدود أن قوات الجيش الوطني في جبهة رازح شمال محافظة صعدة ، في كامل الجاهزية القتالية لاستكمال عملية تحرير مديرية رازح و تطهير ما تبقى منها من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال أركان حرب اللواء العقيد حمود هشام في تصريح لموقع الجيش "إن جزءا كبيرا من مناطق رازح اصبحت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني ، وان العمليات القتالية لتحرير ما تبقى من المديرية سيتم استئنافه في القريب العاجل في إطار الخطة العسكرية العامة التي وضعتها القيادة السياسية والعسكرية بالتنسيق مع قيادة محور صعدة" .

واضاف " لقد فشلت المليشيا خلال اليومين الماضيين في استعادة بعض المواقع التي خسرتها ".

وأكد اركان حرب اللواء السابع ان اكثر من 10 عناصر من المتمردين قتلوا الليلة الماضية اثر غارة مقاتلات التحالف العربي استهدفت آلية كانوا على متنها في منطقة الحجله بالمديرية .

وتفرض قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي حصارا خانقا على مواقع المليشيا في معقلهم الاول بمحافظة صعدة زادت حدته في الايام الاخيرة ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف لتحرير المحافظة من المليشيا.