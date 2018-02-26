مجلس الامن يصوت اليوم على مشروع قرار يدين ايران بسبب إرسالها أسلحة للحوثيين

يتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، على مشروع قرار أمريكي فرنسي بريطاني يدين النظام الإيراني لانتهاكه حظر أسلحة أمميا، بتقديم صواريخ وطائرات دون طيار لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وينص المشروع على اتخاذ إجراءات مستقبلية ضد طهران.

وقال الرئيس الحالي للمجلس منصور العتيبي للصحفيين: ما زلنا نعمل على النص، لكننا نعتزم اعتماده صباح اليوم.

من جانبه، أعلن السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا هذا الأسبوع، معارضته مشروع القرار، مشيراً إلى أنه يجب تجديد عمل الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن وليس إدانة إيران.

وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار تسمح لمجلس الأمن بفرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من الاتفاق النووي ما لم يتم تصحيح «عيوب كارثية» به