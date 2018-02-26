حذر من خطورة استمرار الانفلات الأمني.. شاهد أبرز ما جاء في بيان إصلاح عدن (جرافيك)

حذر التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن من خطورة استمرار الانفلات القائم في الوضع الأمني والذي يسيء إلى عدن ويتهدد حياة ساكنيها وزائريها ويلحق الضرر البالغ بمصالحهم، وفي المقدمة ما تشهده المحافظة من استمرار لمسلسل الاغتيالات التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وسياسية وقضائية ومقاومة وخطباء ودعاة وآخرين من عموم المجتمع.

وأكد / إصلاح عدن على موقفه المبدئي الرافض للإرهاب وأشكال العنف التي تسترخص الدماء وتنتهك حرمتها، وتستهدف أمن هذه المدينة المعروفة بطابعها السلمي ودورها الكبير في نشر قيم الاعتدال والوسطية.



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