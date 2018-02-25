ثلاثة أيام من الجحيم على المليشيا في نهم.. مصرع قرابة "مائة" حوثي وجرح العشرات

قالت مصادر ميدانية في صنعاء إن أكثر من أربعين حوثياً لقوا مصرعهم اليوم الأحد في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

ودارت معارك شرسة بين / قوات الجيش الوطني / والمليشيات الحوثية تمكن خلالها مقاتلو الجيش من تكبيد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما سقط قرابة 100 قتيل حوثي خلال الثلاثة الأيام الماضية، فيما جرح العشرات.

وأكدت المصادر تدمير عدد من الآليات والأطقم العسكرية إثر قصف الطيران والمدفعية لمواقع الحوثيين وخطوط إمداداتهم.

وحسب / المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء / ، فإن مليشيا الحوثي كانت قد أعدت لهجوم واسع حاولت من خلاله السيطرة على مواقع للجيش وصناعة نصر محدود ترفع به معنويات مقاتليها إلا أن استعادة المواقع وسقوط قرابة المائة قتيل في صفوفها خلال الثلاثة الأيام الماضية كان له أثر كبير في انهيار معنويات مقاتليها.

ونصبت مليشيا الحوثي نقاط تفتيش على الطريق المؤدي للعاصمة صنعاء عقب محاولة العشرات الفرار من جبهة نهم على وقع المعارك.

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت الأحد من تحرير جبال النخَش باتجاه منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة.