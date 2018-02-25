استشهاد جندي سعودي في مواجهات مع مليشيا الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

استشهد جندي سعودي في مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الحدود جنوب المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة "واس" السعودية إن وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية / أحمد بن عبدالله زعلة / وجموع المصلين, أدوا بعد صلاة العصر اليوم بجامع أبو بكر الصديق في إسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة, صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم بن حمود الكعبي أحد منسوبي قوة جازان الذي استشهد بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير في جازان.

وتدور مواجهات بشكل يومي في جبهات الحدود منذ قرابة 3 أعوام بين مليشيا الحوثي والقوات الموالية لها من جهة، والقوات السعودية المشتركة من جهة أخرى.

ولم تتمكن مليشيا الحوثي وعلى مدار 3 أعوام من تسجيل اي اختراق في حدود المملكة باستثناء الهجمات الصاروخية وهجمات محدودة التي تشنها بين الحين والآخر على الخط الحدودي.

وتعد جبهة الحدود من الجبهات التي التهمت الآلاف من مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية بارزة.