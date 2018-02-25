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قتلى وجرحى حوثيون في إحباط هجوم بملاجم البيضاء والتحالف يدمر تعزيزات في ناطع

الأحد 25 فبراير 2018 10:21 م الصحوة نت - البيضاء
قتلى وجرحى حوثيون في إحباط هجوم بملاجم البيضاء والتحالف يدمر تعزيزات في ناطع

سقط قتلى وجرحى حوثيون اليوم الأحد في محافظة البيضاء جراء تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم جنوب غرب المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن / قوات الجيش الوطني / تصدت، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على موقع الشعبين المطل على منطقة فضحة بمديرية الملاجم من جهة جبل المركوزة.

وأضافت المصادر أن الجيش والمقاومة صدوا هجوما نفذته  مليشيا الحوثي باتجاه موقع الشعبين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فيما أسر أحد قادة المجموعات الحوثية ولاذ البقية بالفرار، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر.

المصادر أكدت  أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على تعزيزات لميليشيا الحوثي في شعب المسوح وجبل الظهر، بمديرية  ناطع، ما أسفر  عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات عسكرية.

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