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مصرع 40 حوثياً في استهداف مقاتلات التحالف لتعزيزات جنوب تعز

الأحد 25 فبراير 2018 09:23 م الصحوة نت - تعز
مصرع 40 حوثياً في استهداف مقاتلات التحالف لتعزيزات جنوب تعز

قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن ما لا يقل عن 40 حوثياً  لقوا مصرعهم إثر غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي واستهدفت تعزيزات عسكرية.

 

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين بمنطقة دمنة خدير وأطراف مديرية الصلو جنوبي المحافظة، وذلك حسب ما نقله موقع "يمن شباب" عن المصادر.

وذكرت المصادر "أن الغارات أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 40 من مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين ".

وتأتي هذه الغارات عقب هجوم عنيف شنته جماعة الحوثي، أمس السبت، على مواقع الجيش الوطني أطراف مديرية الصلو في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية.

 
وتدور معارك متقطعة في مختلف جبهات تعز ما بين الحين والآخر وسط تكبد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

 

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