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سلسلة جبال "النَخَش" بنهم في قبضة الجيش ومصرع 20 حوثياً

الأحد 25 فبراير 2018 07:24 م الصحوة نت - متابعة خاصة
سلسلة جبال "النَخَش" بنهم في قبضة الجيش ومصرع 20 حوثياً جثث حوثية نشرها مركز الجيش الاعلامي

قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الأحد من تحرير جبال النخَش باتجاه منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر أن / قوات الجيش الوطني / حررت جبال النخَش، بعد أن شنت هجومًا معاكساً ضد المليشيات، قتل خلاله 20 عنصراً من المليشيات وجرح آخرين.

وحسب / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / فإن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف مواقع وتجمعات وآليات تابعة للمليشيات في مناطق متفرقة بمديرية نهم، أدى إلى تدمير عربتين تابعة للمليشيات وثلاثة أطقم تحمل عناصر مسلحة، إضافة إلى خسائر بشرية كبيرة.

وكشفت المصادر أن عشرات جثث مليشيا الحوثي الانقلابية لا تزال متناثرة على شعاب الجبال المحررة، بالإضافة إلى عدد من الآليات المدمرة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمّعًا لمليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة جبهة نهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت هجوماً على مواقع الجيش خلال اليومين الماضيين ما استدعى الجيش الى شن هجوم مضاد وحرر عدداً من المواقع.

 

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