نائب الرئيس يوجه بإنقاذ الاقتصاد اليمني ويشدد على ضرورة توفير الوقود

وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية بمساعدة وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها للقيام بمهامها وإنقاذ الاقتصاد الوطني من حالة الانهيار التام الذي لحق به بفعل المليشيات الانقلابية والتدمير الممنهج لهذه الوحدات الاقتصادية.

وشدد نائب الرئيس خلال لقائه اليوم وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس / شوقي المخلافي / شدد على ضرورة أن تحرص الوزارة على إيصال احتياجات المواطنين من الوقود وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة حيال من يمنع وصول المشتقات والغاز المنزلي إلى المواطنين والتعامل بحزم مع كل المتلاعبين.

وأكد نائب الرئيس في اللقاء على أهمية استعادة القطاع النفطي عافيته وعودة مختلف الشركات العاملة.

بدوره قدم المخلافي شرحاً بما تقوم به الوزارة من جهود في إطار عمل الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتعزيز الجانب الإيرادي واستعادة النشاط لمختلف القطاعات البترولية.