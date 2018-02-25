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رئيس الجمهورية يلتقي السفير التركي ويشيد بدعم بلاده لليمن في مختلف المجالات

الأحد 25 فبراير 2018 06:20 م الصحوة نت - متابعات
رئيس الجمهورية يلتقي السفير التركي ويشيد بدعم بلاده لليمن في مختلف المجالات

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمواقف تركيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحافل الدولية مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وتركيا.

وأشاد الرئيس خلال استقباله السفير التركي لدى اليمن ليفنت ايلر  بالمساعدات التركية لليمن لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي تمر به البلاد.

من جانبه أكد السفير التركي على موقف تركيا الداعم والثابت تجاه اليمن وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن المنشود.

وأكد على دعم تركيا لليمن عبر منظمة التعاون الاسلامي ومختلف الهيئات والمؤسسات الاسلامية والدولية ذات الصلة باعتبار اليمن دولة محورية وهامة وتستحق الاهتمام والدعم لتضطلع بمهامها الفاعلة والمعتادة.

وعبر في اللقاء عن خالص العزاء والمواساة باسمة والقيادة التركية على ضحايا العمل الإرهابي الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن يوم امس.

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