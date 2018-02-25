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الرئيس يوجه بتذليل الصعوبات التي تواجه القضاء و يشيد بما تم إنجازه في هذا الإطار

الأحد 25 فبراير 2018 05:38 م الصحوة نت - متابعات
الرئيس يوجه بتذليل الصعوبات التي تواجه القضاء و يشيد بما تم إنجازه في هذا الإطار

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الحكومة باستيعاب المقترحات وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل القضاء على مختلف الأصعدة، مؤكدا على أهمية القضاء ودوره الفعّال كركيزة أساسية من أركان السلطة من خلال تفعيل مهامه والاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوطن والمجتمع لتحقيق الاستقرار وخلق السكينة العامة.

وأشاد خلال لقاءه الْيَوْم برئيس المحكمة العلياء القاضي حمود الهتار بما تم انجازه في هذا الإطار ..مؤكدا على اهمية اصلاح وتطوير القضاء وتحديث اجهرته وتحقيق استقلاله وحياديته.

وقدم القاضي الهتار للرئيس شرحا موجزاً لما تم انجازه خلال الفترة الماضية .. مبينا انه تم اعادة وتنظيم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ومحاكم ونيابات العاصمة الموقتة عدن ومحافظات ابين ولحج والضالع وتعز وشبوة حضرموت والمهرة ومارب ومحكمة الجوف الابتدائية.

واشار الى ان اجهزة السلطة القضائية المركزية والمحلية قد عادت لممارسة مهامها طبقا للدستور والقوانين النافذة.. منوها بدعم فخامة الرئيس للسلطة القضائية ورعايته لمنتسبيها وصرف مرتباتهم العام الماضي والتي كان لها اثر كبير في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وابعادها عن الصراعات.

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