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مأرب.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيات في صرواح وتكبّدها خسائر كبيرة

الأحد 25 فبراير 2018 04:42 م الصحوة نت - متابعات
مأرب.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيات في صرواح وتكبّدها خسائر كبيرة

صدت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، هجوما شنته المليشيات الانقلابية على مواقعها في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ، ان قوات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح بين مأرب وصنعاء، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، جراء محاولتها التسلل، إلى مواقع الجيش بجبهة صرواح غربي مأرب.

واوضح أن  عملية التمشيط وملاحقة المليشيات لا تزال مستمرة حتى كتابة الخبر.

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش الوطني بـ عدة قذائف مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة في جبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية في صفوف المليشيات.

إلى ذلك انتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني عدد من الألغام التي زرعتها المليشيات اليوم مستغلة أجواء العتمة الترابية الكثيفة وتدني مستوى الرؤية.

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