قوات التشكيل البحري تنفذ إغارة ناجحة وسقوط قتلى وجرحى من المليشيا

نفذت وحدة المهام الخاصة للتشكيل البحري مساء السبت إغارة ناجحة على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة في مرسى بوحيص الواقع بين مديرتي ميدي واللحية الساحليتين.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن وحدة المهام الخاصة للتشكيل البحري قام بتنفيذ الإغارة على مواقع المليشيا على بعد 30 ميلاً بحرياً وتحديداً في مرسى بوحيص الذي تتمركز فيه المليشيا وذلك بعد حصول التشكيل البحري على معلومات دقيقة ادلى بها اسير سابق بقبضة الجيش الوطني عن أماكن تواجد زوارق المليشيا.

وأوضح ان المليشيا المتمردة لجأت لاستخدام بعض قوارب الصيادين للتمويه وإضافة بعض التعديلات العسكرية والميكانيكية على تلك الزوارق.

وأشار الى أن العملية أسفرت عن مصرع وجرحى عدد من المليشيا أثناء الاشتباك المباشر بالإضافة للاستيلاء على زوق كان يستخدم لزراعة ألغام بحرية في عرض البحر، فيما عادت الوحدة بسلام دون أية إصابات.

وأضاف المصدر ان التشكيل البحري يقوم بعمليات مسح دورية ومتواصلة لشواطئ ميدي والجزر الواقعة في نطاق الجيش الوطني ، لمنع المليشيا الحوثية من زارعة ألغام بحرية تهدد حياة الصيادين وكذا خط الملاحة الدولية جراء سحب الرياح والأمواج تلك الألغام لعمق البحر الأحمر.

يذكر أن قوة التشكيل البحري سيطرت على أحد الزوارق في يناير الماضي في عملية مطارة ناجحة أدت لمقتل خمسة عناصر من المليشيا وأسر سادس ،فضلاً عن قيام التشكيل البحري بعمليات نزع وإتلاف الألغام البحرية كان أخرها نهاية الأسبوع المنصرم.