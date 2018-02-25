مساعٍ روسية لعرقلة إدانة انتهاكات إيران لعدم منعها وصول أسلحة إلى ميليشيات الحوثي

كشف دبلوماسيون أن روسيا عارضت الجمعة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وفرنسا، يدين إيران لعدم منعها وصول الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن. وقالت المصادر ذاتها إن موسكو رفضت خلال مفاوضات هذه الوثيقة، وستجرى مشاورات جديدة نهاية الأسبوع الحالي.

ويدين مشروع القرار إيران لعدم تطبيقها حظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ 2015، ولأنها أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسليم وبيع ونقل صواريخ إلى الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر، ويدعو النص إلى اتخاذ «إجراءات إضافية» ضد إيران بالتحديد.

ويفترض أن يجري مجلس الأمن الدولي الإثنين القادم تصويته السنوي على تجديد الحظر على اليمن. وتمارس الولايات المتحدة ضغوط إدانة طهران ومعاقبتها بعد إطلاق صواريخ على السعودية في 2017.

وأكد خبراء للأمم المتحدة في تقرير أن إيران لم تنفذ التزاماتها منع وصول الصواريخ إلى اليمن. وفي نظر الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تقف طهران وراء هذه الشحنات. وقال دبلوماسي أوروبي طالبا عدم كشف هويته لا شك في ذلك.