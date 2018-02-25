الجوف.. قتلى وجرحى حوثيون في تجدد المواجهات غرب مديرية المصلوب

قالت مصادر ميدانية في محافظة الجوف إن / قتلى وجرحى حوثيين / سقطوا في تجدد المواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب مديرية المصلوب.

وأكدت المصادر أن / قوات الجيش الوطني / أفشلت هجوماً للمليشيا في جبال حام بمديرية المتون وتمكنت من أسر أحد العناصر الحوثية.

وأوضحت المصادر أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً شهدته الجبهة، فيما تم تدمير آليات تابعة لمليشيا الحوثي.

وانفجر لغم أرضي زرعته المليشيا الحوثية بطقم لها بالقرب من موقع ملحان، في مديرية المصلوب.

وتدور بشكل يومي مواجهات متقطعة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وسط خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتواصل / قوات الجيش الوطني / في الجوف زحفها باتجاه آخر معاقل المليشيا في المحافظة، وتسعى للالتحام بجبهة صنعاء وصعدة.