إصلاح عدن يدين بشدة الهجوم الإرهابي ويحذر من خطورة استمرار الانفلات الأمني

دان / التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن / الهجوم الإرهابي الذي استهدف عصر اليوم منطقة "جولد مور" في مديرية "التواهي" بالعاصمة المؤقتة عدن، وذهب ضحيته العشرات من الأبرياء ما بين قتيل وجريح.

وأكد / إصلاح عدن / في بيان له تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، أكد على موقفه المبدئي الرافض للإرهاب وأشكال العنف التي تسترخص الدماء وتنتهك حرمتها، وتستهدف أمن هذه المدينة المعروفة بطابعها السلمي ودورها الكبير في نشر قيم الاعتدال والوسطية.

وجدد الإصلاح دعوته إلى ضرورة مواجهة آفة الإرهاب باستراتيجية وطنية شاملة وبالمستوى المكافئ للخطر الكبير الذي تمثله على المجتمع والدولة ومؤسساتها.

وأشار إصلاح عدن إلى ضرورة النظر إلى الجانب الأمني كأولوية قصوى في مهام الحكومة، بالاستفادة من الدعم والجهود الكبيرة للأشقاء في دول التحالف باتجاه مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على بناء المنظومة الأمنية القادرة على التعامل مع مستوى هذا الخطر، وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة.

وحذر / إصلاح عدن / من خطورة استمرار الانفلات القائم في الوضع الأمني والذي يسيء إلى عدن ويتهدد حياة ساكنيها وزائريها ويلحق الضرر البالغ بمصالحهم، وفي المقدمة ما تشهده المحافظة من استمرار لمسلسل الاغتيالات التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وسياسية وقضائية ومقاومة وخطباء ودعاة وآخرين من عموم المجتمع.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال والجرائم الإرهابية التي تتجاوز آثارها حدود المدينة إلى كل البلاد، تهدد أيضاً المنطقة ومصالح العالم على خليج عدن.

وشدد الإصلاح على وزارة الداخلية ملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق للرأي العام ومحاكمتهم.

وتقدم الإصلاح بأصدق التعازي لأهالي الضحايا في هذا الهجوم الإرهابي الآثم، مطالباً الحكومة سرعة القيام بالواجب تجاههم وأسرهم ومعالجة الجرحى.



وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد 5 بينهم طفل فيما جرح 31 من المدنيين من مرتادي الساحل المقابل لمقر إدارة مكافحة الارهاب.



