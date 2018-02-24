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على وقع معارك ضارية في نهم.. التحالف يدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي شرق صنعاء

السبت 24 فبراير 2018 10:16 م الصحوة نت - متابعة خاصة
على وقع معارك ضارية في نهم.. التحالف يدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي شرق صنعاء

دمر التحالف العربي / الذي تقوده المملكة العربية السعودية/ ، دمر تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت شرق العاصمة صنعاء.

يأتي هذا وسط معارك عنيفة تخوضها / قوات الجيش الوطني / مع المليشيات الانقلابية منذ أمس الجمعة، على امتداد جبهة نهم وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.

واستهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إن / مقاتلات التحالف العربي / استهدفت بأكثر من 6 غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في التباب السود وفي منطقة محلي ومواقع أخرى في جبهة الميسرة بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وأسفرت الغارات حسب / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات منها، تدمير ثلاثة مدافع وعربات فضلاً عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجوماً عنيفاً في عدد من مواقع نهم عقب مواجهات عنيفة دارت مع مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لا تزال المواجهات مستمرة.

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