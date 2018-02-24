ما يسمى "تنظيم الدولة" يتبنى الهجوم الإرهابي بعدن

أعلن ما يسمى تنظيم الدولة مسئوليته عن التفجيرين الانتحاريين اللذان استهدافا مقر مكافحة الإرهاب في مديرية التواهي بمدينة عدن جنوبي البلاد .

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم لتنظيم الدولة اليوم السبت، إن سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدافا مقر مكافحة الإرهاب في التواهي.



وقالت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" إن خمسة شهداء على الأقل سقطوا في احصائية أولية بينهما الانتحاريان، فيما جرح آخرون.

وكانت سيارتان مفخختان قد استهدفت مقر قوات مكافحة الارهاب انفجرت احداهما في بوابة المعسكر في حين تمكنت الثانية من الدخول الى منتصف المعسكر والانفجار بداخله.