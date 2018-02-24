استشهاد طفل برصاص الحوثيين في تعز.. والمقاتلات تدمر تعزيزات للمليشيا في الصلو

استشهد طفل في العقد الثاني من عمره برصاص مليشيا الحوثي الانقلابية شرق محافظة تعز مساء اليوم السبت.

وقالت مصادر ميدانية إن / مليشيا الحوثي الانقلابية / المتمركزة في تبة السلال قنصت الطفل/ بشار طه علي أحمد/، (17عاماً)، في الحي السكني الذي يقطنه بمنطقة صالة، شرق مدينة تعز.

يأتي هذا وسط تجدد المعارك في أطراف مديرية الصلو المطلة على خدير جنوب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت مدرسة النجاح، بغارتين جويتين، والتي تتمركز فيها مليشيا الحوثي بنقيل الصلو.

كما أغار الطيران على تعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة "الشعب" الواقعة أسفل نقيل الصلو، فيما استهدف بغارة وحيدة تجمعات للمليشيا في منطقة "جعيشان".

وتشهد الأطراف الجنوبية لمديرية "الصلو" والمطلة على "خدير"، معارك شرسة بين ابطال الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع ومليشيا الحوثي الانقلابية، التي تحاول استعادة المواقع التي خسرتها خلال الايام الماضية، جنوبي المحافظة، وذلك حسب ما ذكرته شبكة تعز الإخبارية.