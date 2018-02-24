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مدفعية الجيش الوطني تدك مواقع المليشيات بجبهة ناطع وتكبّدها خسائر كبيرة

السبت 24 فبراير 2018 05:03 م الصحوة نت - متابعات
مدفعية الجيش الوطني تدك مواقع المليشيات بجبهة ناطع وتكبّدها خسائر كبيرة

دكت مدفعية الجيش الوطني- اليوم السبت- مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن).

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مدفعية الجيش الوطني، شنت- اليوم السبت- قصفًا مدفعياً عنيفًا استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية في جبل الظهر وشعب المسوح بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء.

وأسفر القصف- بحسب المصادر- عن خسائر مادية كبيرة في صفوف المليشيات، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت- خلال الأيام الماضية- خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بفعل غارات لطيران التحالف العربي وفي اشتباكات وقصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش.

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