موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

صحيفة: ميلشيا الحوثي تستنجد بروسيا لتجنب الهزيمة العسكرية من الجيش الوطني

السبت 24 فبراير 2018 11:55 ص الصحوة نت - متابعات
صحيفة: ميلشيا الحوثي تستنجد بروسيا لتجنب الهزيمة العسكرية من الجيش الوطني

كشف مصدر مقرب من السفارة الروسية بصنعاء عن اتصالات غير معلنة أجرتها قيادة ميليشيات الحوثي بهدف طلب تدخل روسيا لدعم مبادرة للحل السياسي تقدمت بها الجماعة المتمردة بهدف تجنب الحسم العسكري من قبل قوات الشرعية.

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن قيادة جماعة الحوثي طلبت، عبر التواصل مع السفارة الروسية بصنعاء، تدخل الحكومة الروسية لدعم مبادرة للحل السياسي للأزمة اليمنية.

أشار المصدر "إلى أن المبادرة التي طرحتها جماعة الحوثي والمكونة من ستة بنود قوبلت بانتقادات روسية، وابدت جماعة الحوثي استعدادها لاستقبال المبعوث الاممي في صنعاء لطرح المبادرة".

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى