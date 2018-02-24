صحيفة: ميلشيا الحوثي تستنجد بروسيا لتجنب الهزيمة العسكرية من الجيش الوطني

كشف مصدر مقرب من السفارة الروسية بصنعاء عن اتصالات غير معلنة أجرتها قيادة ميليشيات الحوثي بهدف طلب تدخل روسيا لدعم مبادرة للحل السياسي تقدمت بها الجماعة المتمردة بهدف تجنب الحسم العسكري من قبل قوات الشرعية.

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن قيادة جماعة الحوثي طلبت، عبر التواصل مع السفارة الروسية بصنعاء، تدخل الحكومة الروسية لدعم مبادرة للحل السياسي للأزمة اليمنية.

أشار المصدر "إلى أن المبادرة التي طرحتها جماعة الحوثي والمكونة من ستة بنود قوبلت بانتقادات روسية، وابدت جماعة الحوثي استعدادها لاستقبال المبعوث الاممي في صنعاء لطرح المبادرة".