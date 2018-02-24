مصدر عسكري: مليشيات الحوثي تتخلى عن قتلاها وتحلل عشرات الجثث في ميدي

قال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة "أن عشرات الجثث لعناصر المليشيا تحللت في صحراء ميدي، وذلك بعد أن تركتها المليشيا الحوثية مرمية في الصحاري بعد معارك محتدمة الفترة الماضية مع الجيش الوطني.

وأضاف المصدر "أن تلك الجثث تحللت بين فترات مختلفة وخصوصاً تلك التي تركتها المليشيا بين خطوط التماس سواء كانت لجرحى من عناصرها سقطوا وتركتهم خلفها أم قتلى".

وأعتبر المصدر ترك المليشيا لجثث عناصرها معللاً خاضع لاعتبارات طبقية ومناطقية تجاه العناصر المقاتلة في صفوفها، بحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت".

وأوضح "إن كانت هذه الجثث لعناصر هاشمية أو قيادات من فئات القناديل فإن المليشيا تنتحر من اجل سحب الجثة كما حصل في منتصف العام الفائت حينما سقط14 قتيلاً من عناصرها في محاولة لسحب جثة قيادي شرقي ميدي".

وتابع المصدر العسكري "أن هذه ليست الاولى ولن تكون الأخيرة التي تتخلى المليشيا المتمردة عن عناصرها وتتركهم لمصيرهم المجهول سواء أكانوا جرحى أم قتلى، مشيرا "أن الجيش قام بدفن عشرات الجثث خلال فترات سابقة، وأنقذ جرحى كانوا قريبين من مواقع الجيش بعد ان تخلت عنهم المليشيا"