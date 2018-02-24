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المبعوث الأممي لليمن سيصل المنطقة مطلع مارس للتحضير لجولة محادثات جديدة

السبت 24 فبراير 2018 11:02 ص الصحوة نت - متابعات
المبعوث الأممي لليمن سيصل المنطقة مطلع مارس للتحضير لجولة محادثات جديدة

نقلت صحيفة "البيان الإمارتية عن مصادر سياسية رفيعة "أن المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث سيصل إلى المنطقة في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل للبدء بالتحضير لمشاورات سلام جديدة".

وقالت المصادر" إن المبعوث الدولي كان يخطط للوصول إلى المنطقة في النصف الثاني من الشهر المقبل، لكنّ هناك اهتماماً دولياً جعله يعجّل بقدومه، حيث سيحضر جلسة مجلس الأمن الأربعاء المقبل، التي سيقدم خلالها المبعوث الدولي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد آخر تقاريره للمجلس عن الوضع في اليمن".

ووفقا للمصادر "فإن المبعوث الدولي الجديد سيعمل فور وصوله على التواصل مع كل الأطراف في اليمن ممثلة في الشرعية والطرف الانقلابي ليمهد لجولة محادثات سلام جديدة".

وتستند المفاوضات إلى المرجعيات الثلاث ونتائج محادثات السلام التي جرت في الكويت عام 2016، على أن يقوم حزب المؤتمر الشعبي بتسمية ممثليه في هذه المحادثات، وفقاً للتطورات التي شهدتها الساحة اليمنية نهاية العام الماضي، بإعلان الحزب إنهاء التحالف مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، بحسب المصادر السياسية.

وأفادت المصادر "أن المبعوث الدولي الجديد سيعمل على إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، من خلال أحياء الاتفاقات التي وضعت خلال جولتي المحادثات في جنيف وبل السويسريتين والمتعلقة بالإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن مدينة تعز وقضايا أخرى، كانت مقترحة من المبعوث الدولي السابق تخص ميناء الحديدة وإدارة مطار صنعاء تحت إشراف أممي لإعادة فتحه".

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