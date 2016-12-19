مقتل 41 من المليشيات الانقلابية في أعنف مواجهات بتعز

قُتل 41 وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي وصالح اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز. وجاءت هذه الحصيلة جراء مواجهات في معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة ومحيط مستشفى الكندي .

في المقابل استشهد 8 وأصيب 15 من الجيش والأمن في تلك المواجهات. ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين استمرت لما يقارب 12 ساعة ؛ إثر هجوم واسع شنته المليشيا على معسكر الدفاع الجوي، شمال غرب مدينة تعز.

ويعتبر الهجوم الذي شنه الانقلابيون هو الأعنف على الدفاع الجوي، حيث كان مصحوبا بقصف عنيف ،بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتغطية نارية مكثفة؛ استهدفت المعسكر والأحياء السكنية المجاورة له.

من جهة أخرى، تمكن ابطال الجيش الوطني في الزنوج شمال المدينة من دحر عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع التي حاولت التسلل الى موقع الجيش واجبروهم على الفرار بعد معركة استمرت لساعات .

وشرق المدينة أحبطت قوات الشرعية هجوما للمليشيات على محيط مستشفى الكندي الكمب وتمكنت من شن هجوم معاكس تمكنت فيه من تحرير صالة الملوك للافراح ومدرسة جنة المعارف الاهلية الوقعة على الشارع الرئيس الفاصل بينهم ومعسكر التشريفات حيث لقى 6 من عناصر المليشيا مصرعهم وإعطاب طقم أمام صالة الملوك . في حين لازال ابطال الجيش يحاصرون مبنى مستشفى الكندي الذي لازال قناصة المليشيا تتمترس فيه .

من جانب آخر، استشهد مدني وأصيب آخر جراء قصف عنيف بقذائف الهاوزر والدبابات على الأحياء السكنية.