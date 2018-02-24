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مؤتمر في الأردن يطالب الأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

السبت 24 فبراير 2018 12:24 ص الصحوة نت - متابعات
مؤتمر في الأردن يطالب الأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

طالب مؤتمر حقوقي عقد في العاصمة الأردنية "عمان" طالب الأمم المتحدة بتنصيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

واختتم مساء الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن "الحوثي حركة إرهابية" والذي نظمته رابطة الإعلام التنموي لمدة ثلاثة أيام.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية الضغط على المجتمع الدولي لتنصيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية استنادا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية الخاصة بمفهوم الإرهاب.

 

ودعا المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة للاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة بحقوق المدنيين في اليمن من قبل مليشيا الحوثي المتمردة وإصدار قرار دولي لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وطالب المؤتمر حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار والذي سيضع حدا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من قبل مليشيا الحوثي المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمحلية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.

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