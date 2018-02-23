قائد محور صعدة: الجيش يستعد للتوغل في معقل الحوثيين من ثلاثة محاور

تستعد قوات الجيش الوطني من التوغل في معقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة من ثلاثة محاور.

وأكد قائد محور صعدة العميد / عبيد الاثلة / أن قوات الجيش الوطني باتت تحاصر أهم معاقل مليشيا الحوثي الإنقلابية الرئيسية في صعدة من كافة ثلاثة محاور.

وقال العميد الاثله إن قوات الجيش الوطني اليوم تحاصر وكر مليشيا التمرد الأول بالمحافظة من كافة الاتجاهات في إطار عمليتها العسكرية لاجتثاث رأس الافعى التي دشنت قبل أشهر، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش عن العميد الأثلة.

وأوضح العميد الاثلة ان مليشيا الحوثي باتت تعيش حالة من الارباك، وتتكبد بشكل يومي خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط تراجع ملحوظ لعناصرها التي تفقد مواقعها امام تقدمات الجيش الوطني واستبسالهم الكبير في تطهير الوطن من دنس المليشيا.

ونوه قائد محور صعدة أن قوات الجيش الوطني تحاصر المليشيا الانقلابية عبر ثلاث جبهات قتالية من البقع، مرورا بمحور علب، وصولا إلى جبهة رازح.

وكشف العميد الأثلة إن قوات الجيش الوطني في محور صعدة بصدد فتح جبهة رابعة لتطويق المليشيا وتضييق الخناق عليها أكثر، الأمر الذي سيعجل من تحرير المحافظة في الوقت القريب.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت الخميس من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، بينهم مثلث باقم.