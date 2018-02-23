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مصرع 24 حوثياً غرب مأرب والجيش يستعيد مواقع في المخدرة

الجمعة 23 فبراير 2018 10:12 م الصحوة نت - خاص
مصرع 24 حوثياً غرب مأرب والجيش يستعيد مواقع في المخدرة

قتل 24 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية وجرح العشرات في معارك عنيفة دارت غرب محافظة مأرب اليوم "الجمعة".

 وقالت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في محيط جبل مرثد بجبهة المخدرة غرب مارب.

وأكدت المصادر أن المليشيا سيطرت على مواقع في محيط جبل مرثد لساعات فجر الجمعة قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني من دحرها وتكبيدها خسائر كبيرة.

وأوضحت المصادر أن المعارك أستمرت لأكثر من 6 ساعات استخدم فيها مختلف أنواع السلاح.

يأتي هذا تزامناً مع تقدم جديد لقوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث تمكنت القوات من تحرير عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة.

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