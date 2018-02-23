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مليشيا الحوثي تستولي على مساعدات إنسانية وتفرغ حمولتها في مخازن لها بإب

الجمعة 23 فبراير 2018 09:23 م الصحوة نت - خاص
مليشيا الحوثي تستولي على مساعدات إنسانية وتفرغ حمولتها في مخازن لها بإب صورة إرشيفية

أقدمت مليشيا الحوثي على مصادرة عدد من المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية الخاصة بالمواطنين من أبناء محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي الانقلابية، صادرت مساعدات إنسانية للمحافظة وأودعتها في مخازن خاصة تابعة لها.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي صادرت عدداً من الناقلات المحملة بالمساعدات الغذائية والأدوية لسكان المحافظة وأودعتها في بدرومات الإستاد الرياضي الذي تتخذ منه مقر لمليشياتها المسلحة.

وأضافت المصادر، أن الكميات المقدمة للمحافظة كمساعدات إنسانية من منظمات الإغاثة، تم تخزينها تمهيداً للمتاجرة بها كما جرت العادة في حالات كثيرة.

وتحدث سكان محليون لـ"الصحوة نت" عن بيع مليشيات الحوثي الأسابيع القليلة الفائتة بعضاً من المساعدات الإنسانية في المحلات التجارية وحرمان المواطنين والنازحين منها.

وفي المدخل الشرقي لمدينة إب تواصل مليشيا الحوثي منع وصول مئات القاطرات التابعة لتجار إب بحجة فرض ضرائب جديدة في ما بات يسمى بـ"جمارك إب" وزيادة الضرائب 100% رغم أن التجار قد دفعوا الضرائب في الموانئ.

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