يمنيو المهجر يحتفلون بميلاد فبراير السابع وذكرى صعود هادي للرئاسة





احتفلت الجاليات اليمنية في عدة دول بالذكرى السابعة لانطلاق ثورة الحادي من عشر فبراير السلمية والذكرى السادسة لصعود الرئيس عبدربه منصور هادي للسلطة.





واحتفل شباب التغيير والبعثات الدبلوماسية اليمنية بالمناسبتين في كل من السودان وتونس وباكستان وألمانيا وماليزيا وتركيا وغيرها من الدول ،مشددين على الوقوف خلف القيادة الشرعية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وادانتهم الانقلاب الذي تعيشه اليمن والذي يقوده أنصار صالح والحوثيين ، ومؤكدين رفضهم الانقلابات الطائفية والمناطقية التشطيرية وكل المشاريع الصغيرة.



ودعا دبلوماسيون وشباب ثورة فبراير إلى المحافظة على الدولة و الهوية وغرس القيم الثورية التي انتجتها ثورة فبراير في الأجيال القادمة.





وجددت الفعاليات دعمها للحكومة الشرعية لاستكمال مهامها وأولى هذه المهام استكمال عملية تحرير المناطق الواقعة تحت قبضة ميليشيا الحوثي الفاشية، وتطبيع الحياة في المناطق المحررة.





