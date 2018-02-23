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الجيش يحرر قلعة "لزوم" التاريخية شرق تعز ومصرع 30 حوثياً

الجمعة 23 فبراير 2018 08:22 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يحرر قلعة "لزوم" التاريخية شرق تعز ومصرع 30 حوثياً من معارك شرق تعز

تمكنت / قوات الجيش الوطني / اليوم الجمعة من تحرير مواقع استراتيجية شرق محافظة تعز في مواجهات عنيفة دارت في الجبهة.

وقالت مصادر عسكرية "إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قلعة "لزوم" التاريخية بعد معارك هي الأعنف منذ أشهر".

 وشنت / قوات الجيش الوطني / هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا في اتجاه منطقة العدنة، و تلتي الجعشة والسلال شرقي المحافظة.

وتمكن أبطال الجيش من احراز تقدما باتجاه العدنة، ما بعد قلعة لوزم، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز المليشيا في السلال والجعشة ومواقع مجاورة.

المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 30 حوثياً وعشرات الجرحى، حسب ما أكده قائد القطاع الثاني للواء 22 ميكا، العقيد / يحيى الريمي/.

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