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الجيش يحرز تقدماً جديداً في نهم شرق صنعاء

الجمعة 23 فبراير 2018 06:43 م الصحوة نت - صنعاء
الجيش يحرز تقدماً جديداً في نهم شرق صنعاء


تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة من احرز تقدم جديد في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية "إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة، وكبّدت المليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

 وأضافت المصادر "أن معارك عنيفة دارت في الجبهة منذ مساء الخميس ولا تزال مستمرة في ظل استمرار تقدم قوات الجيش"، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وأوضحت المصادر أن مجاميع من مليشيا الحوثي فرت باتجاه مركز مديرية نهم ( المديد) تزامناً مع اشتداد المعارك.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي أربع غارات استهدفت مواقع المليشيات الانقلابية في التباب السود- بذات المديرية- أسفرت عن تدمير طقم ودبابة وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها المليشيا الانقلابية.


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