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البيضاء.. قتلى وجرحى حوثيون في تجدد المواجهات بمديرية ناطع

الجمعة 23 فبراير 2018 06:33 م الصحوة نت - البيضاء
البيضاء.. قتلى وجرحى حوثيون في تجدد المواجهات بمديرية ناطع

شهدت جبهة ناطع في محافظة البيضاء مواجهات عنيفة اليوم الجمعة بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني.

وقالت مصادر عسكرية "إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت منذ فجر اليوم الجمعة بين قوات الجيش الوطني والمليشيات في محور أعشار، تكبّدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة".

 وأكدت المصادر وصول قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى مستشفى رداع، سقطت جراء قصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع المليشيات في جبل باعرف المطل على فضحة، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

كما شهدت العيشمة وهبته اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون، فيما شهد محور المركوزة تبادل قصف بالعيارات الثقيلة.

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