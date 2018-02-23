مراسلنا: اغتيال شاب برصاص مجهولين في عدن

اغتال مسلحون مجهولون فجر اليوم الجمعة شاباً في العشرينات من عمره في السنافر بالعاصمة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن مسلحين يستقلون سيارة مدنية أطلقوا النار على الشاب بالقرب من موقف باصات النقل الجماعي بحي السنافر مما أدى إلى مقتله.

وأضاف مراسلنا أن المسلحين تمكنوا من الهروب عقب الجريمة فيما حاول مواطنون إسعاف المجني عليه إلى إحدى المستشفيات القريبة من المكان، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن حالة من الانفلات الأمني وكثرة حوادث الاغتيالات التي استهدفت أئمة وخطباء مساجد ومواطنين وعسكريين.