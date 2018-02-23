وزير يمني: مبادرة الحوثيين عن السلام خدعة لإعاقة عملية التحرير

حذر وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، من الانجرار وراء ما أعلنه المتمردون الحوثيون أمس الأول، مما ادعوا أنه «مبادرة سلام»، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام الحقيقي، بل تناور لكسب الوقت لإعاقة عملية تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرتها في أعقاب الانتصارات المتلاحقة للجيش الوطني في الفترة الأخيرة.

وأوضح شريم لصحيفة «عكاظ» السعودية، أن الحوثيين يتعرضون لضغوط دولية شديدة، وانهيارات ميدانية كبيرة، ويحاولون الهروب من هذه الضغوط بالحديث عن السلام.

وطالب شريم، الحوثيين بتنفيذ القرار 2216 إذا كانوا جادين في السلام.

ووصف الإعلان عن نيتهم إطلاق معتقلين بـ«المناورة»، موضحا أن الحوثيين نكثوا كل العهود ورفضوا كل التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية طوال مراحل التفاوض لإطلاق المعتقلين.

وكان رئيس ما يسمى بـ "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، قدّم مبادرة لحل الأزمة اليمنية، وذلك خلال مذكرة بعثها، الثلاثاء، الى الأمين العام للأمم المتحدة.

وتضمنت بنود "المبادرة" الحوثية وفقا للمذكرة، " تشكيل لجنة للمصالحة، والاحتكام للصندوق في اختيار رئيس وبرلمان للبلاد، ووضع ضمانات دولية لإعادة الإعمار وجبر الضرر".