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الداخلية تناقش إجراءات فتح مكتب للمبعوث الأممي في العاصمة عدن

الجمعة 23 فبراير 2018 12:08 ص الصحوة نت - عدن
الداخلية تناقش إجراءات فتح مكتب للمبعوث الأممي في العاصمة عدن

قال موقع وزارة الداخلية إن الوزير /  أحمد الميسري / ناقش الخميس، مع وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، إجراءات تجهيز مكتب مبعوث الأمين العام للأم المتحدة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وعبر الميسري عن "استعداده في تذليل جميع الصعاب التي ستقف عائقا امام فتح مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة عدن، مثل إقامات للموظفين الاجانب في المكتب وتسهيل دخول معداتهم الى اليمن ونقل والأجهزة وغيرها من الضروريات".

 وأشار إلى الأهمية التي يشكلها فتح مكتب الأمم المتحدة في عدن الذي قال كان من المفترض فتحه من السابق، مؤكداً توفير جميع الاحتياجات التي تلزمهم".

الوفد الأممي مكون من "حواء الطيب" ضابط ارتباط أقدم، و"محمد خاطر زايد" مستشار سياسي، و"انطون ابو عاقلة" مدير إداري، و"مريان نيولا" ضابط أمني، وزير الداخلية لمناقشة ما يلزمهم ويحتاجونه من تجهيزات.

وكانت الأمم المتحدة قد عينت البريطاني غريفيث مبعوثاً جديدا إلى اليمن خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

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