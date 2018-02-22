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مصرع عدد من مليشيا الحوثي بينهم مشرف ميداني شرق تعز

الخميس 22 فبراير 2018 10:27 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع عدد من مليشيا الحوثي بينهم مشرف ميداني شرق تعز

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا اليوم الخميس في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني.

 وأضافت المصادر أن عدداً من عناصر / المليشيات الإنقلابية /  لقوا مصرعهم بينهم مشرف ميداني، و جرح آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني، شرق المحافظة.

 وأكدت المصادر مقتل مشرف المليشيا المدعو "أبو محمد" مع عدد آخرين، في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، وذلك خلال المواجهات التي دارات منذ مساء الأربعاء عقب هجوم حوثي على مواقع الجيش، وذلك حسب ما نقله /المركز الإعلامي لقيادة محور تعز/.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من صد محاولات تسلل إلى مواقع الجيش الوطني شرقي منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع، وتمكن الجيش من احباط المحاولة وقتل وجرح المجموعة المهاجمة.

 

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