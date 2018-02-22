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أحد مساجد عدن يعتذر عن إقامة صلاة الجمعة احتجاجاً على استمرار اغتيال الخطباء

الخميس 22 فبراير 2018 09:51 م الصحوة نت - خاص
أحد مساجد عدن يعتذر عن إقامة صلاة الجمعة احتجاجاً على استمرار اغتيال الخطباء عدن

أعلن أحد المساجد في / العاصمة المؤقتة عدن / اليوم الخميس عدم اقامة صلاة الجمعة في المسجد بسبب الاغتيالات التي تعرض لها ائمة وخطباء المساجد .

 

وقال مراسل "الصحوة نت" إنه تم مساء اليوم بعد صلاة العشاء الاعلان رسميا في مسجد عبدالله بن عباس في مديرية المعلا عن عدم اقامة صلاة الجمعة يوم غد في المسجد نظراً للظروف الأمنية واستمرار استهداف خطباء المساجد.

وأضاف مراسلنا "أن إمام المسجد اعتذر عن إقامة صلاة الجمعة بسبب عدم قيام الجهات الأمنية في عمل أي حلول لحماية الائمة والخطباء ورجال الدين والقاء القبض على مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم.

يأتي هذا بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن سلسلة اغتيالات استهدف خطباء وأئمة مساجد عدن وسط تقاعس أمني في اتخاذ تدابير لوقف شبح الاغتيالات.

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