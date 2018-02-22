محافظة شبوة تشكو النخبة الشبوانية: تعمل خارج إطار اللجنة الأمنية والسلطة المحلية

أبلغت قيادة محافظة شبوة في مذكرة رسمية قيادة التحالف العربي في قيادة محور عتق أن قوات النخبة الشبوانية تعمل خارج إطار السلطة المحلية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وطالبت اللجنة الأمنية، بحسب المذكرة الرسمية قائد التحالف في بلحاف اخراج قوات النخبة الشبوانية من عاصمة المحافظة، بعد دخولها واستحداث حواجز امنية دون اشعار اللجنة الأمنية او السلطة المحلية.

وذكرت شكوى قيادة المحافظة أن قوات النخبة قامت باستحداث حواجز تفتيش داخل عاصمة المحافظة، محذرة من أي احتكاك مع القوات الأمنية في المدينة.

وكانت قد اعتقلت قوات النخبة الشبوانية مدير أمن مديرية الروضة بمحافظة شبوة الملازم /مجاهد سالم صبيح الحميري/ وعدداً من ضباط وأفراد أمن المديرية صباح الاثنين الماضي، وقامت بتحويل مقر أمني إلى مقر للمجلس الانتقالي.









