قوات الجيش تحرر مثلث "باقم" في صعدة وتزحف باتجاه مركز المديرية

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش حررت "مثلث باقم" فيما تسيطر نارياً على مناطق آل صبحان وجبال ابواب الحديد، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / عن المصدر.

وأضافت المصادر أن هذا التقدم الذي حققته قوات الجيش الوطني يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيات الحوثية من مركز مديرية "باقم" وتحريرها بالكامل.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس العميد / صالح قروش / أن مركز المديرية (باقم) هو الهدف القادم لقوات الجيش الوطني، خصوصاً بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحرير المثلث.

ولفت قائد اللواء الخامس حرس إلى أن مليشيا الحوثي الإنقلابية تكبّدت- خلال الأسبوعين الماضيين- أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى، إثر محاولاتها اليائسة لاستعادة بعض المواقع، ناهيك عن خسائرها المادية بفعل ضربات الجيش وغارات التحالف ومنها تدمير مخزنًا للأسلحة بقصف لطيران التحالف.