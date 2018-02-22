من مخلفات الحوثيين في شبوة.. الجيش يُتلف كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة

أتلفت قوات الجيش الوطني مئات الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر عسكرية إن الفرق الهندسية التابعة لدائرة الهندسة العسكرية بهيئة الأركان العامة كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، اليوم الخميس، بعد نزعها من مناطق وقرى مديرية عسيلان، غرب المحافظة.

ونقل موقع الجيش عن المصادر أن الفرق قامت بانتزاع ما يقارب / 1000 /لغم وعبوة ناسفه وقذائف لم تنفجر زرعتها المليشيا الحوثية في قرى مديرية عسيلان.

المصادر أكدت أن الألغام متنوعة الصنع ما بين صناعة محلي – روسي – يوغزلافي، ومتنوعة الأحجام والأشكال منها800 لغماً مضاداً للدروع، و100لغم مضاداً للأفراد، و50عبوة ناسفة، و 50قذيفة لم تنفجر، زرعتها المليشيا في الطرقات وفي المزارع والأشجار في منطقة لا يتجاوز قطرها اثنين كيلو متر مربع.