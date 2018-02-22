مراسلنا: مصرع ٥ من قيادات مليشيا الحوثي مع 30 مسلحاً في ميدي

قتل خمسة من / قيادات ميليشيا الحوثي / مع عشرات آخرين في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة اثر قصف لقوات التحالف العربي استهدفت تجمعاتهم المسلحة خلال الليلتين الماضية.

وأفاد مراسل "الصحوة نت" نقلاً عن مصادر ميدانية قولها إن خمس قيادات ميدانية من الحوثيين لقت مصرعها في ميدي منهم القيادي "محمد علي عبدالله هبة" - من المحابشة والذي لقي مصرعه، بالإضافة إلى مقتل قيادات أخرى مع 3 مسلحاً حوثياً.

وأضافت المصادر أن القيادي في الميليشيا المدعو / محمد يحيى دير فضائل / المكنى "أبو سلطان" من أبناء كعيدنة قد لقي مصرعه الثلاثاء مع عشرات العناصر إثر غارات لقوات التحالف العربي على تعزيزات لهم كانت في طريقها لجبهة ميدي.

تجدر الإشارة الى أن جبهة ميدي أصبحت تشكل حالة من الرعب والهلع في اوساط الميليشيا، فيما أصبح الكثير من المقاتلين الحوثيين يتنصلون عن الذهاب للجبهة بحجج مختلفة خوفاً من مصيرهم المحتوم.