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نائب الرئيس يُهاتف محافظ تعز ويؤكد اهتمام الشرعية باستكمال تحرير المحافظة

الخميس 22 فبراير 2018 06:44 م الصحوة نت - تعز
نائب الرئيس يُهاتف محافظ تعز ويؤكد اهتمام الشرعية باستكمال تحرير المحافظة

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح/، اهتمام الشرعية والتحالف العربي باستكمال تحرير تعز وإنهاء معاناة أبنائها، مشيداً بالصمود الأسطوري الذي أبداه أبناء محافظة تعز في ظل انتهاكات وجرائم حرب تعمدت ميليشيا الحوثي ارتكابها بحق المدنيين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بمحافظة محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود للاطلاع على المستجدات بالمحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

نائب الرئيس استمع إلى التطورات الميدانية ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وجهود استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة، مشيداً بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف المواقع وبدعم وإسناد أخوي من دول تحالف دعم الشرعية.

وكانت قد أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز في اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة المحافظ، أقرت خطة أمنية متكاملة لتأمين المدينة وبسط سلطة الدولة.

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