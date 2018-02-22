السفيرالسعودي:المغتربون اليمنيون يحظون باهتمام المملكةولن ندخر جهدا لمساعدتهم

اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ،ان المغترب اليمني في المملكة يحظى باهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، بصورة خاصة بحكم الجوار والروابط والاهداف المشتركة والاوضاع التي تمر بها اليمن.

وأشار آل جابر خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس لجنة متابعة أوضاع المغتربين، عبد الملك المخلافي الى ان الحكومة لن تدخر جهدا لمساعدة المغتربين اليمنين وبحث السبل لمساعدتهم في إطار القرارات المتخذة والقوانين السعودية وأخذا بعين الاعتبار طبيعة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والظروف التي تمر بها اليمن.

وبحث الوزير المخلافي بحضور أعضاء اللجنة مع السفير السعودي السبل الكفيلة والممكنة لمعالجة أوضاع المغتربين المستجدة مؤخرا في ضوء الإجراءات المتخذة التي شملت الجاليات الأجنبية في المملكة .

كما بحث ،مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وأوضاع المغتربين في ضوء التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل اللجنة للتواصل مع الاشقاء في المملكة لمعالجة اوضاع المغتربين، مشيراً الى الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن حاليا بسبب الحرب التي اشعلت فتيلها المليشيا الانقلابية.