عمران: مليشيات الحوثي تختطف ثلاثة مواطنين وتودعهم السجن

ضمن مسلسل الاختطافات التي تشنها مليشيات الحوثي وصالح المسلحة في محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية قامت المليشيات باختطاف ثلاثة مواطنين دون أي مسوغ قانوني وبدون أي مبرر.

وأكدت مصادر محلية أن المليشيات أقدمت في اليومين الماضيين على اختطاف ثلاثة من أبناء محافظة عمران واودعتهم سجن إدارة أمن المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المختطفين هم (أحمد راجح القشيبي – عبدالله قوزع – مسعود زحيه) حيث اختطفت المليشيات المسلحة أحمد القشيبي أثناء عودته من عمليه بمنطقة الأشمور وهو يشغل منصب موجه للدراسات الإسلامية بمكتب التربية، وتم اختطاف مصور المحافظة للقنوات الرسمية سابقاً الإعلامي عبدالله قوزع من مكان عمله فيما تم مداهمة بقالة مسعود زحيه في منطقة الجنات واختطافه بعد العبث بمحتويات المحل.