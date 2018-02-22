نائب وزير التخطيط يوقع اتفاقيات أساسية مع ثلاث منظمات دولية

وقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ،اتفاقيات أساسية مع ثلاث منظمات دولية عاملة بعدد من المجالات الإنسانية والخدمية.

ووقع الدكتور باصهيب الاتفاقيات مع منظمة زوا العالمية الهولندية ممثلة بنائب المدير - منسق المشاريع في المنظمة زايد أبوبكر، وتعمل المنظمة بقطاعات المياه، وتقديم المساعدات الإنسانية الإيوائية والغذائية والصحية.

كما تم توقيع الاتفاقيات بين وزارة التخطيط ممثلة بالدكتور باصهيب، ومؤسسة البصر الخيرية العامة العاملة في مجال طب العيون يمثلها مدير العلاقات بالمؤسسة المحامي نبيل محمد، وكذا منظمة سيفرولد البريطانية ممثلة بالمدير القُطري للمنظمة أوفى النعامي، والعاملة بمجالات النوع الاجتماعي، وتنمية الشباب وبناء مجتمعات آمنة.

وعقب التوقيع، شدد نائب وزير التخطيط على ضرورة اختيار وتحديد المشاريع المطلوبة وذات الأولوية والاحتياج لحل المشكلات المختلفة، وبينها مشكلة المياه في عدد من المناطق والمحافظات، وأكد تقديم كافة أوجه التسهيلات للمنظمات من أجل تنفيذ برامجها ومشاريعها.