قوات الجيش الوطني تكبّد المليشيا خسائر فادحة في تعز والحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني من تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش بمديرية موزع غربي محافظة تعز، وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المليشيا ودمرت تعزيزات المليشيا.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة "إن مليشيا الحوثي الإنقلابية حاولت مساء أمس التسلل إلى مواقع الجيش الوطني شرقي منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع، وتمكن الجيش من احباط المحاولة وقتل وجرح المجموعة المهاجمة".

وفي جبهة الهاملي دمّر طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيا الإنقلابية، والذي أسفر عن تدمير أسلحة لمليشيات الحوثي في مواقعها ومنها "دوشكا" وسلاح "بي 10"فيما سقط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا.

وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات ومواقع لمليشيات الحوثي في المزارع الواقعة شرقي مدينة حيس، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من المليشيات الحوثية، إلى جانب تدمير عتادهم العسكري.